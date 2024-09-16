وزير الخارجية العراقى يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع سلطنة عمان

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عمق العلاقات التاريخية التي تربط العراق وسلطنة عُمان، مشيراً إلى أهمية التنسيق لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في بغداد قريباً، وضرورة الانفتاح الاقتصادي والاستراتيجي على عُمان.



وأشار وزير الخارجية العراقي خلال الحوار مع الصحفيين العمانيين ،وفق وكالة الأنباء العراقية، إلى مشروع طريق التنمية، مؤكداً أهميته كشراكة إيجابية مثمرة، حيث سيكون ممراً آمناً يسهم في تسريع نقل البضائع على المستوى الإقليمي.



وتناول اللقاء مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، أبرزها دور العراق في ملف الحرب على قطاع غزة، والحاجة الملحة إلى إنقاذ الشعب الفلسطيني.



كما أشار الوزير العراقي إلى الجهود الحالية للحكومة العراقية في مجال إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات، وتحقيق التنمية الاقتصادية.