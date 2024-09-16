نجاح سحب السفينة "سونيون" بالبحر الأحمر إلى موقع آمن دون تسرب نفطي

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أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية (أسبيدس)، نجاح سحب ناقلة النفط "سونيون" المعطلة بالبحر الأحمر بأمان دون حدوث أي تسرب نفطي.



ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الاثنين، وأوضحت أن الناقلة تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام.



يذكر أنه في 21 أغسطس الماضي تعرضت السفينة "سونيون"، التي ترفع علم اليونان، لهجوم نفذه الحوثيون وأدى بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، "يو كاي إم تي أو"، إلى اندلاع حريق على متنها وتعطل محركها.



وتم إجلاء طاقم السفينة "سونيون" المؤلف من 23 فلبينيا وروسيين في اليوم التالي للهجوم من قبل فرقاطة فرنسية مشاركة في المهمة الأوروبية.



يشار إلى أن مهمة "أسبيدس" أطلقت في فبراير لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين، وهي محض مهمة دفاعية ويسمح لها بإطلاق النار للدفاع عن السفن أو الدفاع عن نفسها.