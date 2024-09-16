ميناء دمياط يستقبل 21934 طن بضائع على متن 11 سفينة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة.. بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16623 طن تشمل: 1328 طن علف و1440 طن ملح و 3614 طن اسمنت و 2620 طن رمل زجاجى و7621 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21934 طن تشمل: 2000 طن سكر و 3000 طن حديد و 9175 طن قمح و 1549 طن ابلاكاش و 5555 طن خردة و 411 طن خشب زان و 644 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 244 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 862 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 437 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4117 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99086 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218630 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4697 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا، وعدد 3 وحدات نهرية ( بارج ) بعد أن قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1470 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا.. وتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1310 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2282 حركة.