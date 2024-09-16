اليوم السابع
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الإثنين، 16 سبتمبر 2024 02:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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منع 3 حالات تعد على أراض زراعية ورفع 289 طن قمامة وأتربة بحملات مكبرة فى الفيوم

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 12:55 م
منع 3 حالات تعد على أراض زراعية ورفع 289 طن قمامة وأتربة بحملات مكبرة فى الفيوم جانب من الحملات
الفيوم رباب الجالي

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صرح محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، أنه في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة وتشديد الرقابة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، تمكنت حملة مكبرة بالمركز من منع 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بزمام جمعية سنورس ثان الزراعية بمدينة سنورس، بإجمالي مساحة 3 قراريط، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف رئيس المركز أنه تم أمس تنفيذ حملات نظافة مكثفة وتشجير بالطرق لرفع تجمعات الأتربة والمخلفات وتنظيف وتنسيق الأحواض ومتابعة وري الأشجار، بالإضافة إلى حملة لتهذيب الأشجار بعدد من شوارع المدينة، ولفت أن حملات النظافة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى أسفرت عن رفع 278 طنا قمامة و11 طنا أتربة.

 







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