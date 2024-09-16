اليوم السابع
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مصرع عامل نتيجة اشتعال حريق بمحل فى بولاق الدكرور

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 01:27 م
مصرع عامل نتيجة اشتعال حريق بمحل فى بولاق الدكرور السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى عامل مصرعه إثر حريق داخل محل فى بولاق الدكرور وعلى الفور تمت السيطرة عليه وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل محل فى بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق ونتج عنه وفاة عامل بالمحل، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان، لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.


 







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