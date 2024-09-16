مستشفى الكرنك الدولى بالأقصر يعيد بناء عظام وجه سيدة أصيبت بالفطر الأسود

الأقصر – أحمد مرعى

نجحت الفرق الطبية في مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في استخدام التقنيات الحديثة لإعادة بناء عظام الوجه لسيدة أربعينية بعد تآكل عدة أجزاء منه نتيجة الإصابة بالفطر الأسود جراء جائحة كورونا، حيث استخدم الأطباء تصميم معقد مصنوع من مادة ال peek والمستخدمة حديثاً في استيعاض عظام الوجه وذلك من خلال جراحة دقيقة استغرقت حوالي 6 ساعات، وحققت نجاح كبير في بناء عظام وجه للسيدة من جديد.

وفى نفس السياق وسعياً من الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية لمنتفعى التأمين الصحي الشامل بإقليم الصعيد ورسم البسمة على وجه عدة أُسر؛ نجح الأطباء في إجراء 20 عملية زراعة قوقعة لأطفال يعانون من ضعف أو فقدان كُلي في السمع منذ الولادة، حيث تُعد جراحات زراعة القوقعة من الجراحات المُتقدمة التي تهدف إلى استعادة القدرة على السمع للأطفال الذين يعانون من فقدان حاسة السمع، وذلك من خلال زراعة جهاز إلكتروني صغير في الأذن الداخلية لتحفيز العصب السمعي، وغالباً ما تتم جراحات زراعة القوقعة للأطفال في عُمرٍ مُبكر لكي تساعدهم على تطوير مهارات اللغة والكلام بشكلٍ طبيعي، مما يساعدهم على الاندماج في المجتمع.

وقد شارك في إجراء العمليات نُخبة من الأطباء المتميزين في جراحات زراعة القوقعة وهم الدكتور أحمد عبدالخالق رضوان أستاذ واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات زراعة القوقعة بجامعة القاهرة، والدكتور بولا حسني شوقي أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الكرنك الدولي، وتحت إشراف الدكتور بولس بشارة رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الكرنك الدولي، ومن فريق التخدير بالمستشفى الدكتور أحمد إسماعيل استشاري التخدير بالمستشفى، والدكتور عماد حسن كامل استشاري التخدير بالمستشفى، والدكتور محمد عبدالرحمن استشاري التخدير بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور محمود عبد الحارث أخصائي التخدير بمستشفى الكرنك الدولي.