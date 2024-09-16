محافظ كفر الشيخ يشيد بدور القافلة الدعوية للأزهر في إعادة بناء الإنسان

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، قافلة الأزهر الشريف الدعوية، بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الشيخ أحمد زيدان حميدة مدير الدعوة بمنطقة وعظ كفرالشيخ، والشيخ هانى حسن مدير إدارة التوجيه بمنطقة وعظ كفرالشيخ، وعدد من أعضاء القافلة الدعوية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن هذه القوافل تأتى ضمن التعاون المشترك والمثمر بين الأزهر الشريف والمحافظة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من خلال نشر الفكر الوسطى ونشر سماحة الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة عند الشباب والتوعية بالمشكلة السكانية وخطورة التفكك الأسري، ودعم جهود الدولة فى التصدى للأفكار الهدامة ومحاربة الشائعات، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

أكد محافظ كفرالشيخ، دعمه الكامل لجهود الأزهر الشريف فى تسيير القوافل الدعوية، والتى تستهدف المواطنين والشباب بقرى ومراكز المحافظة، من خلال زيارتها لمراكز الشباب والأندية وقصور الثقافة ومؤسسات الإيواء ودور الرعاية وغيرها من المؤسسات الحكومية من بينها" الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والثقافة ومديرية الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى حملات التوعية عن خطورة ظاهرة حرق القش وطريقة تدويره بطرق صحيحة وتعظيم العائد الاقتصادى للمزارعين.