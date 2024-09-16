محافظ كفر الشيخ: زراعة 156 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن عددا من مراكز المحافظة تشهد عمال تشجير وزراعة الأشجار، ضمن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية «100 مليون شجرة» وفى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيراً أنه جرى زراعة 156ألف شجرة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها، وزيادة المساحات الخضراء، ليست هدفًا جماليًا فقط، ولكنها حق الأجيال القادمة، كونها أحد أهم عناصر البيئة الطبيعية، وعنصر أساسى للاستدامة البيئية، وأحد عناصر الموارد الطبيعية المتجددة التى تقوم بحفظ التوازن البيئى، وحماية التنوع البيولوجى، حيث تساهم الأشجار بشكل كبير فى تحسين نوعية الهواء، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وعزل إنبعاثات الكربون، حيث تمتص قدرًا كبيرًا من ثانى أكسيد الكربون الذى ينتج من الأنشطة التنموية المختلفة وإطلاق الأكسجين، بالإضافة لإمتصاص بعض المركبات السامة من الهواء، وخفض غازات الإحتباس الحرارى، والحد من تآكل التربة، بالإضافة لمكافحة التصحر، مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين.

وجه محافظ كفرالشيخ، بالإستمرار فى إنشاء الحدائق العامة ورفع كفاءتها من خلال إنشاء مساحات خضراء وزراعة الأشجار بها وعلى جوانبها، وإنشاء المشاتل بالقرى والمدن لإنتاج الأشجار وتوفير فرص عمل للشباب، لإضافة مزيد من المساحات والمسطحات الخضراء، والدعم والتوعية البيئية، وإنشاء الحدائق سواء بالمدارس والجامعات والأماكن العامة، بالإضافة إلى النباتات المزهرة بالمتنزهات وأسطح المنازل والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وكذلك دعم الجمعيات الأهلية أمر يستحق الإهتمام لما يحققه من أهداف جمالية وبيئية وصحية وإجتماعية تنموية ذات نفع كبير على المجتمع.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الأجهزة المعنية، بالحفاظ والإهتمام بما تم زراعته ضمن لمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، والتأكد من إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، والإستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة الأشجار المثمرة بالجزر الوسطى، وبنطاق الجهات الحكومية، والشوارع، والميادين، وعلى جانبى الطرق ومحاورها، وحول أسوار المدارس، ومراكز الشباب، ومداخل القرى والمدن، والحدائق العامة، والمنتزهات، وكذا المناطق الصناعية، وإستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة، داعيًا المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى بالمشاركة فى هذه المبادرة، وزراعة الأشجار فى حدائقهم ومنازلهم، وزيادة المسطحات والمساحات الخضراء، فى إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز مقومات التنمية الشاملة.

زراعة الاشجار بقرى سيدي سالم



زراعة الأشجار على جانبي الترع