محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة وتمهيد الطرق بقرى الرياض ضمن خطة شاملة

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تشهد خطة لتأهيل وتمهيد وتسوية الطرق علي مستوي المحافظة، تلبية لاحتياجات المواطنين، تضمنت أعمال تمهيد وتأهيل عدد من الطرق بنطاق الوحدات المحلية بقري« أبو مصطفى والعباسية وأبو ريا»، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الخدمات والمرافق العامة، ورفع كفاءة الطرق والمحاور على مستوى المحافظة، بهدف تحقيق قفزة نوعية في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز جودة الحياة لأبناء المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق بالقرى بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية والتدخل السريع بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، في إطار خطة متكاملة لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة، بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.