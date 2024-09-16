محافظ المنيا يقرر النزول بمجموع الدرجات فى 5 مدارس صناعية لوجود أماكن شاغرة

المنيا - حسن عبد الغفار

قرر اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، النزول بالمجموع بدرجات القبول ببعض مدارس التعليم الثانوي الفني للعام 2024 / 2025 وذلك لوجود اماكن شاغرة ببعض المدارس، ولإستكمال الكثافات الطلابية بعدد من المدارس ببعض الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنيا ووفقاً لأعداد المتقدمين.

وكان الدكتور على عبد السلام مدير عام مديرية التربية والتعليم قد تقدم بمذكرة للمحافظ بهدف استكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصاً على المستقبل التعليمي للطلاب.



والمدارس هى مطاى الثانوية العسكرية بنين وقد تم قرار النزول بالدرجات من 165 إلى 160 درجة، ومدرسة سمالوط الثانوية العسكرية بنين من 160 إلى 155ومدرسة الثانوية العسكرية بنين من 160إلى 158ومدرسة ابوقرقاص الثانوية العسكرية بنين من 150إلى 145 ومدرسة طلعت حرب الثانوية بينين من 145إلى 144، ومدرسة كفر المنصورة الصناعية بنات من 145 الى 144.

