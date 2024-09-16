محافظ المنيا يتفقد محطة مياه عرب الزينة ويصرف شهر مكافأة للعاملين

المنيا - حسن عبد الغفار

قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية لمحطة مياه عرب الزينة بمركز سمالوط، حيث اطمأن على سير العمل داخل المحطة.

وخلال الزيارة، تابع المحافظ مراحل ترشيح وتنقية المياه للتأكد بنفسه من مطابقتها للمواصفات الصحية، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن مراحل العمل داخل المحطة والأدوار المختلفة للعامل بها وأقسامها ومعاملها، حيث أقيمت على مرحلتين: المرحلة الأولى تم تسليمها عام2010 بقدرة تصميمية 800 لتر/ ثانية، بينما تم تسليم المرحلة الثانية عام2022 بنفس القدرة التصميمية، ليصل الإجمالي إلى1600 لتر/ثانية، كما كلف المحافظ إدارة حماية النيل بتكريك ورفع الجزر المحيطة بمأخذ المياه، للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه.

تفقد اللواء كدواني ــــ خلال جولته داخل المحطة ــــ معمل المحطة في أول يوم عمل بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، حيث حرص على التأكد من مطابقة عينات المياه للمواصفات القياسية، مشددا على أهمية توفير وسائل السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة العاملين، موجها بصرف مكافأة لجميع العاملين بالمحطة تقديرًا لجهودهم، مؤكدا اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع مياه الشرب، مشيدًا بجهود العاملين في هذا القطاع ودورهم الحيوي في خدمة المجتمع.