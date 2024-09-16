اليوم السابع
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محافظ القاهرة: معرض بازار القاهرة سيكون دائم لإتاحة المنتجات بأسعار مناسبة

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 12:57 م
محافظ القاهرة: معرض بازار القاهرة سيكون دائم لإتاحة المنتجات بأسعار مناسبة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن معرض بازار القاهرة لمستلزمات المدارس سيكون معرض دائم لتقديم فرص مميزة لشباب الجامعات والمدارس، واتاحة أماكن للمصانع الصغيرة لعرض منتجاتها، ومنها مصانع حى الأسمرات.

وأضاف محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، خلال تفقده تجهيزات المعرض، أنه سيتم افتتاح المعرض غدا الثلاثاء، مع اتاحته من اليوم للجمهور، وسيتم اضافة عدد من العارضين بتخفيضات كبيرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مكان المعرض مميز وتعمل المحافظة على بقائه طوال العام، مشيرا إلى أن تواجد المعرض بجوار موقف الحى العاشر القديم بمدينة نصر يسهل الوصول إليه بشكل كبير، كما يوجد اماكن انتظار للسيارات الخاصة.

ويتم تنظيم معرض "بازار القاهرة" بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر، الذى يوفر مستلزمات المدارس وملابس المدرسة بالإضافة إلى مفروشات ومنتجات الحرف اليدوية.

والمعرض يقام على مساحة 1500 م بالسوق الملاصق لموقف زهراء مدينة نصر بالحى العاشر حتى يسهل وصول المواطنين إليه ،ويضم الملابس والأحذية، ومستلزمات المدارس، والأدوات المكتبية، والزي المدرسى بأسعار مناسبة.







معرض ملابس

معرض بازار القاهرة

معرض مستلزمات الدراسة



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