محافظ الغربية: رصف طريق "زفتى- بنها" ضمن مشروعات حياة كريمة لخدمة 3 محافظات

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن الشركة المنفذة لتطوير طريق "زفتي-بنها"، بدأت في فرد طبقة السن من قرية كفر ميت الحارون حتى مدخل قرية تفهنا العزب وهي آخر حدود محافظة الغربية، وذلك بطول 1700 متر، وعقب ذلك سيتم أعمال طبقة تدوير الأسمنت FDR ومن ثم وضع طبقة الأسفلت الرابطة.

وأضاف محافظ الغربية، أن طريق "زفتى- بنها"، هو أحد أهم الطرق الرئيسية داخل المحافظة والذي يربط 3 محافظات وهم "الغربية والمنوفية والقليوبية" ويستخدمه سكان تلك المحافظات يوميا، والذي شهد أعمال تطوير في الفترة الأخيرة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القـرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروع داخل (54) قرية و( 88 ) تابع فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.