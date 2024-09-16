محافظ الأقصر يتفقد ساحة أبو الحجاج وزراعة الأشجار ورفع كفاءة الشوارع والطرق.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفقة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، أعمال ترحيل سور ساحة أبو الحجاج لإنشاء رصيف للمشاة بعرض 2 متر، لتحسين المظهر العام وتوفير عنصري الراحة والأمان أثناء سير المواطنين والسياح.

وتابع محافظ الأقصر جولته بتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بمنطقة نجع الطينة، مشدداً علي الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من كافة الأعمال، وتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمل جولته بتفقد النصب التذكاري "الجندي المجهول" والحديقة المحيطة به بجوار ميدان التجارة بكورنيش النيل، وذلك لمتابعة الجهود المكثفة بالمراكز والمدن، لزراعة الأشجار والنباتات بالطرق والحدائق.

وأكد المهندس عبدالمطلب عمارة، على حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة، ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء، لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

واختتم المهندس عبدالمطلب عمارة جولته بتفقد جهود الأجهزة التنفيذية لمدينة الأقصر، خاصةً الاهتمام بمنظومة النظافة العامة، بشوارع كورنيش النيل وصلاح الدين والتليفزيون وصولاً حتى حوض الـ 18 ، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، وتمهيد الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة



المحافظ يتابع زراعة الأشجار ورفع كفاءة الشوارع والطرق



جولة المحافظ فى ساحة سيدى أبوالحجاج



متابعة المحافظ للعمل فى شوارع مدينة الأقصر



محافظ الأقصر يتفقد ساحة أبو الحجاج وزراعة الأشجار



