متحدث الوزراء: لدينا مجالات عديدة لجذب الاستثمارات السعودية فى مصر

كتب الأمير نصرى

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للرياض كانت فرصة عامة لتبادل الرؤى حول بعض مجالات التعاون المشتركة ما بين البلدين خاصة القطاعات الواعدة سواء الصناعة أو الزراعة.

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن قضية الأمن الغذائى قضية هامة سواء فى مصر أو السعودية، وهناك العديد من المجالات ستمثل عامل جذب للاستثمارات السعودية فى مصر.

ولفت متحدث الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يحتل أولوية لدى الحكومة المصرية، واتخذنا العديد من الإجراءات سواء قرار منع إغلاق أى مصنع إلا بقرار من الوزير وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، والاستراتيجية الشاملة للتنمية الصناعية، وبالتالى فإن طلبات المستثمرين السعوديين تأتى فى إطار الحرص العام للحكومة على تحسين بيئة الاستثمار.

وأكد أن التعاون ما بين البلدين فى الطاقة الجديدة والمتجددة هو ملف احتل جانبا كبيرا من المناقشات خاصة فيما يتعلق بالربط الكهربائى بين السعودية، وسنشهد دفعة كبيرة من خلال اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية للاستثمار فى كافة المجالات.