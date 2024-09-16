كل ما تريد معرفته عن مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسى 2025

كتب محمود طه حسين

يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى تفاصيل وقيمة المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية لـ العام الدراسي الجديد 2025، والفئات المعفاة من سداد الرسوم الدراسية كالتالى:



- يسدد طلاب وطالبات المدارس الحكومية بجميع المراحل التعليمية المختلفة المصروفات على قسطين في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يتم السداد من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

- قيمة مصروفات التلاميذ فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى 312.60 جنيه.

- مصاريف الصفين الثانى والثالث الإعدادي 212 جنيها و60 قرشا.

- الصف الأول الثانوى العام 527 جنيها و60 قرشا.

- الصفين الثانى والثالث الثانوى 512 جنيها و60 قرشا.

- الصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات 227 و60 قرشا وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 212 جنيها و60 قرشا.

- تسدد مصروفات المدارس الرسمية على قسطين الأول فى أكتوبر 2024، والثانى أول فبراير 2025 لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- من رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى القسط الأول 244 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 68 جنيها.

- الصفين الثانى والثالث الإعدادي القسط الأول 170 جنيها و 60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها.

- الصف الأول الثانوى العام القسط الأول 412 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 115 جنيها.

- الصفين الثانى والثالث الثانوى العام القسط الأول 400 جنيه و60 قرشا والقسط الثانى 112 جنيها.

- الصف الأول الثانوى الفنى 185 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها.

- باقى صفوف الثانوى الفنى القسط الأول 170 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها.

أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين (بدون دخل ثابت وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي يتم إعداده من الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء.

- ولطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء، والملحقون بمدارس المحافظات الأخرى.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

- المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، ولا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين.

- ويستثنى من سداد رسم قادرون باختلاف طلاب مدارس التربية الخاصة الفكرية - السمعية - البصرية .

- ويستثنى من سداد أقساط التأمين الحالات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية.

- يجب أن يكون إيصال سداد المصروفات الدراسية من ضمن مسوغات وأوراق ملف التقديم بالمدرسة.

- يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد الرسوم المقررة بقوانين، نيابة عن طلاب مدارس حلايب وشلاتين، وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء .

تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، والجهات التابعة لها (خدمة - معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة.