قافلة بيطرية مجانية بقرية تلراك بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية تلراك التابعة لمركز و مدينة أولاد صقر، فى إطار تكثيف القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة.



قال الدكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه بالإشتراك مع المجتمع المدنى قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية تلراك التابعة لمركز و مدينة أولاد صقر، و ذلك بحضور كلاُ من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية و مدير و أطباء إدارة أولاد صقر البيطرية و أطباء إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وأشار مدير مديرية الطب البيطرى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 102 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية وإجراء المسح التناسلى الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ 58 رأس ماشـية و 76 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية و رش 300 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع 250 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية و تم سحب عينات دم لاختبار البروسيلا لـ 20 رأس ماشية وعلاج دواجن 150 طائر و ترقيم وتسجيل 100 حيوان بالمجان.



وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثى لسلالات الماشية (أبقار- جاموس )و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، و التعريف بأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو و مشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطرى وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.



تجريع الماشية



ترقيم ماشية



رش الماشية