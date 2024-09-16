فاكهة الخصوبة والصحة الإنجابية تعزز عمل الهرمونات.. اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

الفاكهة مصدر الترطيب والسكريات الصحية، وكذا مصدر الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الصحية التي يحتاجها الجسم، ولا شك أن الصحة الإنجابية أحد أهم فروع الصحة التي يهتمم الإنسان بها سواء إن كان رجلا أو امرأة لتعزيزها وتحسينها، للتمتع بعمر إنجابى وخصوبة أطول وأكثر صحة.

وفقا لتقرير نشر في موقع androcarefertilityng الطبي فإن الأناناس أحد أهم أنواع الفاكهة الصحية، التي اشتهرت بأهميتها في تعزيز الصحة الإنجابية، وذلك لأنها تحتوى على البرميلين الصحى وهو عبارة عن إنزيم جيد ومفيد يعزز من الهرمونات والصحة الإنجابية بشكل عام، فضلا عن أنه يعزز من التوازن الهرمونى بشكل كبير، لإنها تحتوى على عناصر ونمغذيات صحية تهتم بتعزيز قوة الجسم وصحته وتعزيز سريان الدم فيه.

أما عن فوائد الأناناس بشكل عام، فيحدثنا الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشارى الأمراض الباطنية قصر العيني، موضحا أن الأناناس الطازج أحد أهم الخيارات الصحية المفيدة للمعدة والأمعاء والجسم والصحة بشكل عام، وتحتوى على مغذيات ومضادات أكسدة صحية ومفيدة، تجعهلا تعزز صحة الجسم والإنجاب أيضا، وذلك لأنها تقوم الالتهابات العامة بالجسم، وتعزز من تجدد الخلايا وإعطاء القوة والنشاط والحيوية.

فوائد الفاكهة للخصوبة

وشدد الدكتور عبد المنعم على ضرورة الاهتمام بعدة عوامل عند تناول الأناناس:

-الأناناس يعزز صحة المعدة والتمثيل الغذائي.

-يجب الاهتممام بضبط كميات الاناناس الذى يتناوله الإنسان لنسبة الفركتوز به، حتى لاغ يرفع سكر الدم.

-الاهتمام بتناوله طازجا.

-الاهتمام بتناول المياه بعد تناول الأناناس.

-لا يصح الافراط في أي نوع من الفواكه لابد من الاعتدال في تناوله.

-لابد إّذا كان الإنسان يعانى من مشكلة إنجابية، لابد من الاستشارة والعرض لدى طبيب مختص.