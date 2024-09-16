ضبط 19 جركن زيت مجهول المصدر خلال حملة تموينية بالجيزة

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية التموين بالجيزة، أن إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية، شنت حملة صباحية، اليوم الإثنين، لضبط حركة الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين سواء في الأنشطة التموينية أو الأسواق الحرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت المديرية في بيان لها، إن الحملة أسفرت في دائرة الإدارة، عن ضبط 19 جركن زيت مجهول المصدر بدون بيانات زنة 20 لتر محمل على تروسكل، و160 قاروصة 1600 علبة سجائر مختلفة الأنواع بدون فواتير، وسجائر مجهولة المصدر مهربة.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولي التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، بشكل يومي، لإحكام السيطرة عليها ومجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بتنظيم حملات رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو بالأحياء والمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومباحث التموين، للتأكد من الالتزام بأسعار الخبز المقررة وتقديم منتج آمن للمستهلك.