اليوم السابع
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الإثنين، 16 سبتمبر 2024 08:01 م
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ضبط منتحلة صفة طبيبة تصف أدوية للمرضى بعيادة للأمراض النفسية في بنى سويف

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 06:03 م
ضبط منتحلة صفة طبيبة تصف أدوية للمرضى بعيادة للأمراض النفسية في بنى سويف حبس - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بنى سويف، إشرافه على حملات لجنة حماية المستهلك ، بدائرة مركز ومدينة بني سويف، وذلك في حضور : فواز رجب نائب رئيس الوحدة المحلية، عزة بسيوني، مكتب تموين البندر، أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف.الدكتور احمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وباقي أعضاء اللجنة.

قامت اللجنة بالمرور والمتابعة على والمنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف ، أسفر عن ضبط منتحل صفة تقوم بمزاولة مهنة الطب ووصف أدوية للمرضى بعيادة للأمراض النفسية بمركز بني سويف و تحمل مؤهل خدمة اجتماعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قامت اللجنة خلال الحملة بالمرور والتفتيش على عدد من المخابز البلدية والأسواق والمحلات بمدينة بني سويف ،أسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على 240 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، وتحرير عدة محاضر لمخالفات صحية وتموينية وبيئية، تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تدني مستوى النظافة بالمخابز، عدم وجود شهادات صحية.







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منتحل صفة طبيب ببنى سويف




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