صحة أسوان تنفى وجود مصابين بتلوث مياه: الحالات المحتجزة مصابة بنزلات معوية

أسوان- صلاح المسن

نفت مديرية الصحة بأسوان، شائعة حجز مواطنين بالمستشفيات مصابين بنزلات معوية لوجود تلوث بمياه الشرب فى بنبان وأبو الريش وبهاريف.

وأوضحت المديرية أن الحالات المصابة بنزلات معوية لا تتعدى 28 حالة بجميع مستشفيات المحافظة، وذلك بسبب فيروسات الأمراض الموسمية لفصل الصيف أو تناول أطعمة ملوثة بشكل فردى.



يأتي ذلك رداً علي ما تردد مؤخراً وانتشار شائعة حجز أعداد كبيرة من المواطنين بالمستشفيات مصابين بنزلات معوية لوجود تلوث بمياه الشرب فى بنبان وأبو الريش وبهاريف، على خلاف الحقيقة .