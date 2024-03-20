اليوم السابع
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صحة أسوان تواصل جهود مكافحة الأمراض الوبائية لتحقيق الإصحاح البيئى

الأربعاء، 20 مارس 2024 01:26 م
صحة أسوان تواصل جهود مكافحة الأمراض الوبائية لتحقيق الإصحاح البيئى ردم البرك والمستنقعات
أسوان - عبد الله صلاح

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تواصل مديرية الصحة بأسوان، أعمال التطهير والتغطية للخزانات المكشوفة والبيارات والتوجيه بتغير الخزانات التالفة، فضلاً عن التخلص من بؤر المياه الراكدة، وردم البرك والمستنقعات، مع شفط أى خزانات أرضية غير مستخدمة وتجفيفها وإغلاقها.

تأتى هذه الجهود الوقائية المبذولة لمكافحة أى أمراض وبائية ، وتحقيق الإصحاح البيئى، وترأست المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، الاجتماع الدورى لمتابعة الجهود الوقائية المبذولة لمكافحة أى أمراض وبائية، وتحقيق الإصحاح البيئى.

ويتواكب مع ذلك توفير عمالة لدعم أعمال الترصد والمكافحة بشكل مستمر على مدار العام ، والتخلص من تجمعات القمامة ورفعها بشكل دورى لإتمام عملية المكافحة، علاوة على بالتخلص من الحشائش وأماكن توالد البعوض، واستخدام المبيدات الخاصة بمكافحة ذلك، وعقد ندوات توعية تثقيفية للتعريف بالجهود ووسائل مكافحة أى أمراض أولاً بأول.







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