اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفير بلجيكا الجديد يؤكد على العلاقات المتميزة بين بلاده ومصر

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 08:14 م
سفير بلجيكا الجديد يؤكد على العلاقات المتميزة بين بلاده ومصر بلجيكا
أ ش أ

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أكد سفير بلجيكا الجديد لدى مصر بارت دي جروف على العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

وقال السفير البلجيكي - في رسالة، اليوم الاثنين، بمناسبة توليه مهام منصبه - "إن الروابط الدبلوماسية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والتجارية متعددة، وسيكون من دواعي سروري استكشافها بشكل أكبر والمساعدة في تطويرها أينما أمكن"، معربا عن تطلعه إلى العمل بشكل وثيق مع زملائه المصريين، وأيضا مع المجتمع البلجيكي النابض بالحياة في مصر.

وأشار إلى أنه وصل وعائلته إلى القاهرة الأسبوع الماضي، كما أعرب عن سعادته لتوليه منصبه "في هذا البلد الرائع لنكتشف ببطء مدينة القاهرة النابضة بالحياة".







سفير بلجيكا

بلجيكا

مصر وبلجيكا

العلاقات المصرية البلجيكية




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