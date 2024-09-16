زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 640 صاروخا باليستيا ضد أوكرانيا في أسبوعين

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الإثنين/ أنه خلال النصف الأول من الشهر الجاري، استخدمت القوات الروسية أكثر من 640 صاروخا باليستيا ضد المدن والقرى الأوكرانية.



ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زيلينسكي قوله: "خلال الأسبوعين الماضيين فقط، استخدم الروس أكثر من 640 صاروخا باليستيا ضد المدن والقرى الأوكرانية. ولحسن الحظ، أسقط جنودنا معظمها، نعمل باستمرار على جعل الدرع الجوي الأوكراني أكثر فعالية ونعزز قواتنا الجوية ومجموعات النيران المتنقلة وجميع وحدات الدفاع الجوي".



وأشار إلى أن الجيش الروسي أطلق أمس فقط 56 صاروخا باليستيا حيث أسقطت قوات الدفاع الجوي 53 منها.



في سياق متصل، أفادت إدارة الشرطة الإقليمية في مدينة خاركيف بأن الجيش الروسي قصف قرية بتروبافليفكا في منطقة كوبيانسك، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين.



وذكر مكتب المدعي العام الإقليمي أن قنبلة فاب-250 مع وحدة التوجيه UMPK استخدمت في الهجوم لذا بدأ المحققون إجراءات جنائية في انتهاك قوانين وعادات الحرب.