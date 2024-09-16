زراعة جامعة سوهاج تطلق برنامجًا جديدًا فى الإحصاء الحيوى الزراعى وتحليل البيانات

سوهاج محمود مقبول

أعلنت كلية الزراعة بجامعة سوهاج عن بدء التسجيل لبرنامج الإحصاء الحيوي الزراعي وتحليل البيانات، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية والعربية. وقد صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، بأن البرنامج سيتاح للطلاب الراغبين في دراسة هذا التخصص الفريد، والذي سيتم تقديمه باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة على مدار 4 سنوات البرنامج مفتوح للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من شعبة العلمي علوم ورياضة، ويهدف إلى منح درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية مع تخصص في الإحصاء الحيوي وتحليل البيانات.

وفي تصريحات للدكتور خلف همام، عميد الكلية، أشار إلى أن هذا البرنامج يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، حيث يهدف إلى تأهيل الطلاب والخريجين بالمهارات والخبرات اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة. وأكد الدكتور همام أن البرنامج يسعى إلى تطوير كوادر بشرية قادرة على استخدام تقنيات التكنولوجيا الرقمية الحديثة، مما يسهم في تطوير قواعد البيانات وإدارتها بشكل يتوافق مع التنمية المستدامة والحفاظ على جودة المنتجات في مختلف القطاعات.

من جانبه، أضاف الدكتور نحيف إبراهيم، منسق البرنامج ورئيس قسم المحاصيل، أن البرنامج سيركز على استخدام البرمجة الخطية في المجال الزراعي، وتحليل البيانات المناخية لوضع خطط مستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية.

كما سيشمل البرنامج دراسة المواصفات القياسية العالمية في عمليات الإنتاج، الاستيراد، والتصدير، وتحليل احتياجات السوق الزراعي لتلبية متطلبات المواطنين من المنتجات المتاحة في الأسواق.