رئيس شركة روساتوم: كييف لا تشكل تهديدا للمنشآت النووية الروسية بل للعالم بأسره

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف، اليوم "الإثنين" إن الهجمات الأوكرانية الأخيرة لا تشكل تهديدا للمنشآت النووية الروسية فسحب بل للعالم أجمع.

وقال ليخاتشوف -في كلمته الافتتاحية أمام الدورة العادية الثامنة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري في فيينا بالنمسا- إن "السلوك المتهور لنظام كييف يشكل تهديدا ليس فقط لبعض المنشآت النووية الروسية، بل وأيضا لتطور المجال النووي العالمي"، في إشارة إلى الهجمات الأوكرانية المستمرة على محطة زابوروجيا للطاقة النووية والاستفزازات ضد محطة كورسك للطاقة النووية، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الروسية "هذا النهج العدائي الأوكراني يتطلب ردا مناسبا، بما في ذلك من جانب المنظمات الدولية".

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، أوكرانيا بمحاولة قصف محطة كورسك النووية الروسية، وقال إن موسكو أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالموقف.