

وقال ليخاتشيوف - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - "نلاحظ أن البنية التحتية النووية لا تخرج من قائمة أهداف سلطات كييف، وهذا أمر مقلق للغاية".



يُذكر أن حاكم مقاطعة "كورسك" الروسية رومان ستاروفويت، أعلن، صباح اليوم، تضرر مبنيين في مدينة "كورشاتوف" جراء هجوم بطائرتين مسيرتين بالقرب من محطة الطاقة النووية.



يشار إلى أن القوات الأوكرانية بدأت بالتركيز في الفترة الأخيرة أكثر على استخدام المسيرات الهجومية ضد المنشآت الروسية ومهاجمة السفن الحربية الروسية في البحر الأسود باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، كما أنها هاجمت جسر القرم أكثر من مرة.

