اليوم السابع
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الإثنين، 16 سبتمبر 2024 02:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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خصم 30% على السبلايز و20% على الكتب.. مباشر من معارض أهلا مدارس بالإسكندرية

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 01:48 م
خصم 30% على السبلايز و20% على الكتب.. مباشر من معارض أهلا مدارس بالإسكندرية معارض اهلا مدارس بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من الإسكندرية، حيث أجرى اليوم السابع جولة داخل أحد معارض أهلا مدارس بحى شرق الإسكندرية، والذى يحتوى على كل ما يحتاجه الطالب من الشنط المدرسية واللانش بوكس وكافة أنواع السبلايز بتخفيضات تتراوح من 20 الى 30%، وكافة أنواع الكتب المدرسية والكتب الخارجية بتخفيضات تصل إلى 20% ، مع كافة أنواع وأشكال المقالم المدرسية والألوان.

وقال المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية،أن المعارض جاءت بأسعار تنافسية تقل عن مثيلتها بالأسواق بنسب تتراوح من 20% إلى 30%، وتضم المعارض العديد من الأجنحة التى تميزت بعرض الأدوات الدراسية والمدرسية واحتياجات الطلاب بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.

 

 







الاسكندرية

معارض اهلا مدارس

السبلايز

العام الدراسى الجديد




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