حملة هاريس تسخر من ترامب بسبب "تايلور سويفت" .. "ذا هيل" تكشف التفاصيل

كتبت : نهال أبو السعود

سخرت حملة كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات أمريكا من منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في بيان بعد أن أعرب الأخير عن كراهيته للمغنية الأمريكية تايلور سويفت من خلال منشور على موقع تروث سوشيال.

وقالت حملة هاريس في بيان للمتحدثة باسمها سارافينا تشيتيكا على منصة X ، مستعينة بأسماء عدد من أغاني سويفت في بيانها: "نحن متأكدون تمامًا من أنه من الآمن والسليم أن نقول إن أسبوع دونالد ترامب قد أصابه بالسوء"، وأضافت: "لقد أمضى السيد فاين هذا الأسبوع في التعامل مع مشاعره، والتذمر بشأن مشاكله مع الشمبانيا، ولم يقض أيًا من وقته في معالجة القضايا التي يواجهها الشعب الأمريكي".

وتابع البيان: "لقد جعلته هذياناته وصراخه ونظريات المؤامرة المستمرة يتساءل الكثيرون عما إذا كان الرجل عاطفيًا للغاية لأنه لا يصلح ليكون رئيسًا".

وبحسب صحيفة ذا هيل، أيدت تايلور سويفت نائبة الرئيس كامالا هاريس في وقت سابق من هذا الأسبوع لرئاسة أمريكا بعد مناظرة بينها وبين ترامب، قائلة على إنستجرام إنها تعتقد أن هاريس زعيمة موهوبة وثابتة واضافت: "أعتقد أننا نستطيع أن نحقق الكثير في هذا البلد إذا كنا بقيادة هادئة وليس فوضى".

وقالت تشيتيكا، في إشارة مرة أخرى إلى العديد من أغاني سويفت، "أسبوع دونالد ترامب من التذمر وإثارة نظريات المؤامرة جعل الناخبين على جانبي الممر مستعدين لنسيان أنه كان موجودًا يريد الشعب الأمريكي أن يكون خارج غابة الفوضى والانقسام في عصر ترامب، ويترك وراءه المساحة الفارغة لوعود ترامب المكسورة، ويبدأ من جديد بانتخاب نائبة الرئيس هاريس لضمان مستقبل أمريكا المليء بالفرص".

في يوم الأربعاء، تجاهل ترامب تأييد سويفت لهاريس في مقابلة على "فوكس آند فريندز"، قائلا: "لم اكن من محبيها.. كانت مجرد مسألة وقت .. لا يمكنها الا ان تؤيد بايدن لكنها ليبرالية للغاية دائما تؤيد الديمقراطيين وربما تدفع ثمن ذلك "