جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية كشيك مركز أبو حماد بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشفى البيطري التعليمي بجامعة الزقازيق، اليوم الاثنين قافلة بيطرية لقرية كشيك، ضمن فعاليات الخطة السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2024 / 2025، وتنفيذاً للبرامج الرئاسية لتنمية الريف المصرى. تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،



تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية، وبمتابعة الدكتورة عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بمركز أبو حماد، حيث شارك فيها استشاريين وزملاء بالمستشفى البيطري التعليمي بقيادة الدكتزر يسرى عبد الفتاح عبد المقصود مدير المستشفى البيطري التعليمي، والدكتور إبراهيم الشبراوى شوالى، والدكتور أحمد علاء الدين أحمد صفوت.



تم الكشف على 213 حالة حيوانات، و2096 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية.



جدير بالذكر أن تنظيم القوافل البيطرية المجانية يأتي مطابقاً للخطة الإستراتيجية للكلية والجامعة كمتطلب لمعايير الجودة والاعتماد، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، والأدوية اللازمة والتي تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية التي تعد مصدراً للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.