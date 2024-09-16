تكريم 100 طالب والرواد الراحلين في حفظ القرآن الكريم بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت منطقة القرنة الجديدة بالأقصر، مساء اليوم الإثنين، تنظيم حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم في حضور ممثلي وزارة الأوقاف، والنائب الدكتور بهجت الصن وعدد من الأهالي بمسجد الشيخ مرسي بمنطقة القرنة الجديدة.

وقال حجاج مرسي أحد القائمين على الحفل، أنه خلال حفل التكريم تم توزيع شهادات تقدير وهدايا عينية لأكثر من 100 طالب، كما تم تكريم عدد من الرواد الراحلين في حفظ القرآن بمنطقة القرنة.

كما أكد عبد الله السيد احد منظمي الحفل، أن مدينة القرنة يتواجد بها اعداد غفيرة من حفظة كتاب الله، وأنه تم اختيار الطلاب المتفوقين الحافظين للقرآن كاملا بهدايا عينية وشهادات تقدير، ابتهاجا بذكرى المولد النبوي، وتشجيعا لهم ولأبناء القرية على الإقتداء بهم.

وكان قد رصد "تليفزيون اليوم السابع" حدث مبهج لللأطفال من حفظة القرآن الكريم في المدرسة القرآنية غرب محافظة الأقصر، الخميس الماضي، حيث تم عمل ممر شرفى لـ11 من الحفظة الجدد لكتاب الله، لتكريمهم بحضور قيادات الأزهر الشريف والأهالى وأبناء ساحة الشيخ أحمد الطيب بالبر الغربى.

وتم خلال فعاليات الاحتفالية في المدرسة القرآنية بقرية البعيرات غرب الأقصر، تقديم جوائز متنوعة للأطفال من حفظة كتاب الله الذين تم عمل ممر شرفى لهم، عبارة عن رحلات عمرة لبيت الله الحرام وغيرها من الهدايا المميزة لتشجيع باقي الأطفال على حفظ كتاب الله.