بوتين يوقع مرسوما بزيادة تعداد الجيش الروسي إلى مليونين و389 ألف فرد

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما يقضي بزيادة إجمالي أفراد الجيش الروسي بين مدنيين متعاقدين وعسكريين إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1,5 مليون عسكري.



وذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) أن نص المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من ديسمبر 2024، موضحة أن المرسوم تضمن تعديلا على مرسوم سابق حدد تعداد أفراد الجيش الروسي بمليونين و209 آلاف و130 شخصا، بينهم مليون و320 ألف عسكري، كما يكلف المرسوم الحكومة الروسية برصد المخصصات اللازمة من ميزانية وزارة الدفاع لتغطية الزيادة في تعداد الجيش.



ومن ناحية أخري، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، بأن موسكو تعمل على كيفية الرد على القيود الأمريكية على وسائل الإعلام الروسية، مشيرة إلى أنه تم إجراء جميع التقييمات السياسية، ويُجرى العمل على اتخاذ الرد المناسب من جانب السلطات الروسية.



وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن يوم /الجمعة/ الماضي فرض عقوبات جديدة على عدد من المؤسسات الإعلامية الروسية.. وفي المقابل، أكدت الخارجية الروسية أن الإجراءات الأمريكية هذه "لن تبقى دون رد".