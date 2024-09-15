ABC: الأمريكيون يرون هاريس الفائزة فى المناظرة.. وتأثير ضعيف لدعم تايلور سويفت

كتبت ريم عبد الحميد

كمشف استطلاع أجرته ABC News أن الأمريكيين يرون أن المرشحة الديمقراطية فى انتخابات الرئاسة الامريكية كامالا هاريس هى الفائزة فى المناظرة الرئاسية التى أجرتها مع دونالد ترامب الأسبوع الماضى، إلا أن الموقف لم يتغير بالنسبة لأى من المرشحين فيما يتعلق بالثقة حول القضايا المختلفة ومعدلات الشخصية للمرشحين أو تفضيلات التصويت فى انتخابات 2024.

كما أظهر الاستطلاع أيضا ضعف تأثير الدعم الذى أعلنته نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت لهاريس على آراء الناخبين. وقال 6% فقط من المشاركين فى الاستطلاع إن موقف سويفت يجعلهم أمثر احتمالا لدعم كامالا، بينما قال 13% إنه يجعلهم أقل دعما لتأييدها. وقال 81% إن موقف سويفت لا يحدث فارقا. وكان أصحاب الموقف السلبى من سويفت من جانب المؤيدين لترامب، وفقا للاستطلاع.

وقال الأمريكيون إن هاريس فازت بالسباق بنسبة 58% إلى 36%، فى عكس للوضع الذى حدث بعد مناظرة بايدن وترامب فى يونيو، التى شهدت فوز ترامب بفارق 66% إلى 28%.



كما وجد الاستطلاع انخفاضًا طفيفًا في نسبة أنصار ترامب الذين يؤيدونه بقوة 56٪ مقابل 60٪ في نهاية أغسطس. والآن، يدعم 62٪ من أنصار هاريس بقوة، وهو أول فرق ملموس في الدعم القوي بين الاثنين.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد سلط الضوء على نتائج المناظرة الرئاسية بين هاريس وترامب، وقالت إن المرشحة الديمقراطية لم تنجح فى حسم قرار الناخبين غير الحاسمين رغم اعتقاد الخبراء أنها كانت الطرف الأقوى فى اللقاء.

وأجرى مراسلو الصحيفة مقابلات مع الناخبين في خمس ولايات وسألوهم عما إذا كانت المناظرة قد غيرت وجهات نظرهم بشأن السباق الرئاسي، لاسيما وإن الناخبين غير الحاسمين كانوا يطالبون بمزيد من الجوهر لأسابيع.