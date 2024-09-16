بايدن يوجه بحصول جهاز الخدمة السرية على كل القدرات لضمان سلامة ترامب

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه وجَّه بمواصلة ضمان حصول جهاز الخدمة السرية على كل الموارد والقدرات والتدابير الوقائية اللازمة لضمان استمرار سلامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأشاد بايدن - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الإثنين، بعمل ويقظة جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون في تأمين المرشح الرئاسي دونالد ترامب ومن حوله.

وأضاف بايدن أنه يشعر بالارتياح لسماع أن ترامب لم يصب بأذى جراء حادث إطلاق النار الذي وقع بالقرب منه أمس الأحد.

كانت حملة المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب قد كشفت أنه بخير، بعد عملية إطلاق النار بالقرب من مكان وجوده.