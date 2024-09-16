انطلاق مبادرة "صحتنا في بيئتنا" وافتتاح معرض "أهلا مدرستي" بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، الاجتماع التنسيقي للوقوف على جاهزية كافة الجهات المشاركة لتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستشهدها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان" ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية.

وأوضح محافظ الأقصر، خلال اللقاء، أن مختلف الأجهزة ستشارك لتفعيل المبادرة الرئاسية وتحقيق أهدافها المرجوة لخلق مجتمع أكثر وعياً وتقدماً، ولتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم فى تحقيق النجاح الشخصى والمهنى ودعم الآخرين، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة.

كما أكد محافظ الأقصر على أهمية الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال 100 يوم، على أن يتم توافر مقومات النجاح لها بأسلوب مشرف وحضارى، لتكون محافظة الأقصر رائدة فى هذه المبادرة ونموذج يحتذى به، ولفت إلى أن المبادرة تستهدف إبراز تكاتف الجهات المختلفة للعمل على رفع وعى المواطنين، وتقديم الخدمات المتنوعة لهم.

فيما شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات مبادرة "صحتنا في بيئتنا" التي تهدف لزيادة المساحات الخضراء بمنطقة النصب التذكاري، بمشاركة عدد من طلاب مدارس الأقصر وإشراف إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم، كما قام بافتتاح معرض "أهلا مدرستي" لبيع الأدوات المدرسية، والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ، المقام بمدرسة الثانوية بنات بالأقصر، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية " وذلك بحضور اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والدكتور صفوت جارح، القائم بعمل وكيل وزارة التربية والتعليم.



فى سياق متصل، شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، انطلاق فاعليات مبادرة "صحتنا في بيئتنا" التي تهدف لزيادة المساحات الخضراء بمنطقة النصب التذكاري، بمشاركة عدد من طلاب مدارس الأقصر وإشراف إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم.

كما قام محافظ الأقصر، بافتتاح معرض "أهلا مدرستي" لبيع الأدوات المدرسية، والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ، المقام بمدرسة الثانوية بنات بالأقصر، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية " وذلك بحضور اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والدكتور صفوت جارح، القائم بعمل وكيل وزارة التربية والتعليم.



حيث تفقد المحافظ المعرض، الذي شاركت فيه مدارس مديرية التربية والتعليم، بمشغولات يدوية من صنع الطالبات من شنط واكسسوارات شعر وملابس، كما عرضت الوحدة المنتجة، مستلزمات المدرسة بأسعار تنافسية.



فى سياق متصل، أهابت محافظة الأقصر بقيادة المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بكافة المواطنين في ملف تقنين الأراضي من أملاك الدولة، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه لسداد رسوم الفحص أو المعاينة أو جدية التعاقد (أقساط – كاش).

كما أهابت المحافظة بجميع المواطنين فيما يخص التصالح بمخالفات البناء، ضرورة التقديم للتصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون 187 لسنة 2023، والمواطنين الذين حصلوا على شهادة البيانات ومطلوب موافقة جهة الولاية ولم يحصلوا على هذه الموافقة، ويتقدم هؤلاء المواطنين باستكمال المستندات الواردة بالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023 ، ويتقدموا بطلب التصالح بالمركز التكنولوجي، وقيام لجنة الامانة الفنية المشكلة بكل مركز ومدينة بمراجعة الملف ومخاطبة جهة الولاية بخطاب بعلم الوصول.

وأكدت المحافظة، في بيان صحفى، إنه على المواطنين الذين لم يستكملوا المستندات المطلوبة في ظل القانون 17 لسنة 2019 بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية وتسليم باقي المستندات، وعلى المواطنين الذين لم يقوموا بسداد الرسوم المقررة بسرعة السداد، وسداد رسوم المطابقة للهيئة الهندسية.

فيما تابع المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد.

ووجه محافظ الأقصر، بالتنسيق مع مسئولي البنك الأهلي، للتواجد داخل المركز التكنولوجي بمركزي إسنا و أرمنت، للتسهيل على المواطنين في حالة دفع الرسوم الخاصة بمطابقة الهيئة الهندسية، كما تابع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وناقش مع مسؤولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.