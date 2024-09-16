هيئة تعليم الكبار بالأقصر تعقد لقاءات ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع الأقصر، عدد من اللقاءات التنسيقية مع العاملين ورؤساء الأقسام بفرع الهيئة لشرح دور الهيئة فى المبادرة، باعتبار أن محو الأمية أحد أهم الركائز للمُضي نحو الارتقاء بمستوى التنمية البشرية، وذلك في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبناءاً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور عيد عبدالواحد على رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.

ومن جانبه أوضح خالد شمس مدير عام فرع الأقصر لتعليم الكبار، أنه تم عقد لقاءات أيضًا مع رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة عن طريق مديرى الإدارات التابعة للفرع، تمهيداً لعقد عدد من القوافل والندوات التوعوية والدورات التدريبية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" لتحقيق الأهداف المنشودة لها، والتي تأتي إنعكاساً لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة.

كما نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع الأقصر، سلسلة ندوات توعوية بمختلف مدن محافظة الأقصر، حول تطبيق الرؤية الجديدة للهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور عيد عبد الواحد على رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، وفي ضوء توجهات الدولة والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وإعداده لجودة الحياة، وخطة مصر للتنمية المستدامة.

وتناولت الندوات رسالة ورؤية الهيئة حول رسالة وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار والرؤية الجديدة للهيئة، والتي تتضمن التحول من الأمية الأبجدية إلى ريادة الأعمال وإلى التعايش الرقمي وجودة الحياة، والإبتكار من خلال منهجية علمية لدراسة تقييم محتوى الاختبارات الخاصة بالأمية، بحيث يشمل الجانب الثقافي والمهاري وريادة الأعمال والتعايش الرقمي إلى جانب الأبجدية، وذلك تحقيقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



تعليم الكبار بالأقصر تعقد لقاءات ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان



لقاءات ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان



هيئة تعليم الكبار بالأقصر تعقد لقاءات ضمن مبادرة بداية جديدة



