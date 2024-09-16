الوكالة الأمريكية للتنمية: ندعم مصر فى تعزيز قدرات الاستجابة الصحية والكشف عن الأوبئة

كتبت أمل علام

قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، خلال إطلاق المشروع الختامى المشترك بين منظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم بالقاهرة ، إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم مصر في بناء نظم صحية عامة قوية ومرنة قادرة على الوقاية من الأمراض المعدية الناشئة والكشف عنها والاستجابة لها.



وأضاف، لقد أبرزت جائحة كورونا الحاجة إلى نظم صحية قوية يمكنها بشكل فعال الوقاية من التهديدات الجديدة والكشف عنها والاستجابة لها، تتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مع حكومة مصر لتحسين السيطرة على العدوى، وتعزيز قدرات الاستجابة الصحية العامة، وزيادة قدرة البلاد على الكشف عن الأوبئة والاستجابة لها.



وأوضح، لقد تجاوز التزامنا المشترك حدود جائحة كورونا من خلال مبادرات مثل استراتيجية الصحة الواحدة، نتناول الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة للوقاية من تفشي الأمراض المستقبلية، موضحا، إن هذه الشراكة تجسد التزامنا ببناء مستقبل أكثر أماناً وصحة لجميع المصريين.

من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نعمل عن كثب مع مصر لتعزيز قدرتها على الاستجابة للأوبئة، وضمان التنسيق الفعّال، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، والتواصل المستمر.



من خلال الاستثمار في البنية التحتية للصحة العامة في مصر، نساعد في حماية شعبها، وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي، والمساهمة في الجهود العالمية للوقاية من الأوبئة المستقبلية.



من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عبر الفيديو، ان المشروع دعم مصر خلال جائحة كورونا وتم تدريب عدد من العاملين الصحيين خلال جائحة كورونا، ومكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وتم تقديم عدد من الخدمات المتعلقة بلقاح كورونا.