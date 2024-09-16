وزير الصحة يشهد إطلاق الصحة العالمية للمشروع الختامى لتعزيز نهج الصحة الواحدة

كتبت أمل علام

بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزارء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور نعمة سعيد عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر، للإعلان عن المشروع الختامى لتعاون المشترك بين المنظمة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيادة وزارة الصحة والسكان، بقيمة 11 مليون دولار..

وقالت المنظمة ، إن المشروع استمر منذ عام 2022 وحتى 2024 لدعم أنشطة استجابة مصر لجائحة كورونا وتعزيز نهج الصحة الواحدة. تحققت العديد من الإنجازات مع العديد من الشركاء من خلال هذا المشروع والتي سيتم تسليط الضوء عليها خلال الفعالية بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية لتعزيز النظام الصحي في مصر.

من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار، أن التعاون مستمر بين المنظمة والوكالة الأمريكية الدولية للتنمية ووزارة الصحة والسمان، موضحا إنه تم التعاون أثناء جائحة كورونا، وتم مواجهة العديد من التحديات، والتعاون فى مجال مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، والتغطية بلقاح فيروس كورونا، وأدوات التشخيص المبكر لفيروس كورونا، والتوعية بأهمية التطعيم بلقاح كورونا، والوقاية الشخصية من الفيروس، وأشكر جميع الشركاء فى تقديم وتسهيل الخدمات الصحية، والتعاون فى تقديم الحلول الصحية فى مصر.



