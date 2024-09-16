المشدد 3 سنوات لتباع و5 سنوات لعاطل سرقا عاملا بالإكراه بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين و وليد محمد محمد، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لتباع، وكذلك المشدد 5 سن أن لعاطل، لاتهامهم بالتعدي بالضرب علي عامل ذهب لمنزل أحدهم لمطالبته بمبلغ مالي كان قد اقترضه من المجني عليه، وسرقوا متعلقاته "هاتف محمول ومبلغ مالي 3000 جنيها وبطاقة بنكية وبطاقة الخدمات المتكاملة"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9960 لسنة 2024 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 1899 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمود م ع"، تباع، 29 سنة، مقيم الشوبك بشبين القناطر، و"إبراهيم أ م"، عاطل، هارب، لأنهما في يوم 2 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، سرقا المنقولات المبينة وصفا بالاوراق والمبلغ المالي الملوكين للمجنى عليه "محمد خالد سكران محمد السيد"، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدوا عليه بالضرب واستطاعوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، محمد خالد سكران، 42 سنة، عامل، مقيم الشوبك مركز شبين القناطر، انه حال جلوسه رفقة المتهمان بمسكن المتهم الأول لمطالبتهما بمبلغ مالي قد اقترضاه منه حدثت فيما بينهما مشادة كلامية على إثرها تعديا المتهمان عليه بالضرب، واستطاعوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على متعلقاته الشخصية "هاتف محمول ، بطاقة تحقيق شخصية ، بطاقة بنكية، بطاقة الخدمات المتكاملة"، ومبلغ مالي وقدره 3000 جنيه عازيا قصدهم سرقته كرها عنه.