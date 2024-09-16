الشرقية تستعد لبدء العام الدراسي بـ 46 صرحا تعليميا جديدا.. اعرف التفاصيل

الشرقية-إيمان مهنى

أنهت محافظة الشرقية، استعداداتها العام الدراسي الجديد، بدخول 46 مدرسة جديدة تضم 580 فصلا دراسيا بتكلفة حوالي 313 مليون جنيه، ورفع كفاءة وتطوير 38 مدرسة تضم 544 فصلا تكلفتها 65 مليون جنيه، وذلك في إلى جهود المحافظة لإقامة منشآت وصروح تعليمية جديدة تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد.

وشددت على وضع ضوابط لتحقيق الانضباط و سلامة الطلاب خلال اليوم الدراسي، تفعيل مجموعات الدعم " التقوية".



قال المهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، لـ "اليوم السابع" ،أنه تم تسليم 84 مدرسة ما بين انشاء جديد و رفع كفاءة، حيث انشئت المدارس على أحدث نماذج لتكون صروح تعليمية، تم مراعاة إقامة الفصول التعليمية بمساحات واسعة، وإقامة ملاعب رياضية ومساحات خضراء، و معامل للعلوم و الأنشطة و المكتبة، بالإضافة إلى غرف تحضير الدرس،و الإدارة و اخصائيين و الطبيب.

وأشار ذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من العملية والتربوية بالمدرسة، من خلال توفير معامل و ملاعب مجهزة لممارسة الأنشطة العلمية و الثقافية، و الرياضية.

من جانبها أكدت مديرية التربية والتعليم، إنهاء استعدادها لاستقبال ما يقرب من مليوني طالب و طالبه، في أكثر من 4 آلاف 740 مدرسة، بعد دخول 46 مدرسة جديدة هذا العام.

وأضاف المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه يواصل الجولات الميدانية لمتابعة، جاهزية المدارس، و استلام الكتب الدراسية، و التنبيه علي إدارات المدارس بعدم ربط تسليم الكتب للطلاب بسداد المصروفات الدراسية، بالالتزام بتحية العلم المصرى بترديد النشيد الوطني وسرعة الانتهاء من وضع قوائم الفصول الدراسية طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، و بالالتزام بالزي المدرسي الموحد مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، والحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد بمدخل كل مدرسة وحظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، و تفعيل دور مجلس الأمناء والآباء في توعية أولياء الأمور بضرورة حضور وانتظام الطلاب وعدم الغياب من المدرسة و الإعلان عن تفعيل مجموعات الدعم تيسيرا علي أولياء الأمور وتقديم كافة الدعم والرعاية لتفعيلها.

كما وجه بضرورة مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بالمدارس من قبل الفنيين وخاصة توصيلات مبردات المياه، وعدم تحميل أى أحمال كهربائية زائدة وعدم الإسراف فى الإضاءة ليلاً وفصل التيار الكهربي بعد انتهاء العمل عن الفصول الدراسية، و التأكد من صلاحيات حنفيات الحريق للاستخدام، وكذلك طفايات الحريق وتوزيعها في الأماكن الهامة، و ضرورة وجود خطة للإخلاء و للاحداث الطارئة بالمدارس والإدارات التعليمية مع عمل تجارب تدريبية عليها من حين إلى آخر، و التأكد من تكوين جماعة الطوارئ والأمن ومكافحة الحريق بكل مدرسة وإدارة تعليمية للقيام بأعمال الدفاع المدني والإخلاء في حالة حدوث اى طارئ و التنبيه على التلاميذ بعدم التعامل مع الباعة الجائلين المنتشرين خارج المدارس، و حظر التدخين نهائياً داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية ومنع مندوبي المبيعات و الدعايا وغيرها من دخول المدارس أو عرض الهدايا او غير ذلك وبصفه خاصه مندوب توزيع الكتب الخارجية

كان أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، بمتابعة أعمال الصيانة و وصلات الكهرباء المدارس، والاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافتريات والمقاهي حرصاً على مصلحة وسلامة الطلاب.



الكتب الدراسية



المكتبة



دورات المياه



فصول جيدة التهوية



مدارس جديده



معامل المدارس