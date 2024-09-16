اليوم السابع
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السكة الحديد توقف تشغيل قطارات المصيف القاهرة / مطروح والعكس

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 02:00 م
السكة الحديد توقف تشغيل قطارات المصيف القاهرة / مطروح والعكس قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس، بشكل تدريجى بداية من أمس الأحد، تزامناً مع انتهاء موسم الصيف.

على النحو الآتى:

- اعتباراً من يوم 15 / 9 / 2024 يتم ايقاف تشغيل قطار 773/772 ( نوم ) القاهرة / مرسى مطروح .

- اعتباراً من يوم 16 / 9 / 2024 يتم ايقاف تشغيل قطار 775/774 ( نوم ) مرسى مطروح / القاهرة.

- اعتباراً من يوم 20 / 9 / 2024 يتم ايقاف تشغيل قطار 773/772 ( مكيف ) القاهرة / مرسى مطروح .

- اعتباراً من يوم 21 / 9 / 2024 يتم ايقاف تشغيل قطار 775/774 ( مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة.

- اعتباراً من يوم 1 / 10 / 2024 يتم ايقاف تشغيل قطار 1933/ 1934 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / مرسى مطروح .

- اعتباراً من يوم 2 / 10 / 2024 يتم ايقاف تشغيل قطار 1935/ 1936 ( ثالثة مكيفة ) مرسى مطروح / القاهرة .







القطار

السكه الحديد

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