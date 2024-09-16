اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الأردنى يعلن التحضير لإقامة مستشفى متخصص في مدينة خان يونس

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 10:51 ص
الجيش الأردنى يعلن التحضير لإقامة مستشفى متخصص في مدينة خان يونس غزة
أ ش أ

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أعلن مدير الإعلام العسكري الأردني العميد الركن مصطفى الحياري، أن القوات المسلحة الأردنية بدأت في التحضير لإطلاق مستشفى نسائي متخصص في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الحياري، خلال مؤتمر صحفي أمام جسر الشيخ حسين، اليوم الاثنين،"إن المستشفى يضم معظم التخصصات النسائية مثل الجراحة والتوليد، وسيتم الإعلان عن موعد افتتاحه بعد انتهاء التحضيرات، مشيرا إلى أن المستشفيات الميدانية الأردنية جنوبي غزة تعاملت مع أكثر من 175 ألف حالة منذ بدء الحرب".

وأعلن انطلاق مبادرة "استعادة الأمل" المتعلقة بتركيب أطراف صناعية لمصابي غزة، مشيرا إلى أن المبادرات مستمرة إلى غزة بتوجيهات ملكية.

وأعرب مدير الإعلام العسكري الأردني عن أمله في أن ينجح مشروع مبادرة "استعادة الأمل" في تركيب 14 ألف طرف صناعي لمصابين في غزة.







الاردن

خان يونس

قطاع غزة

القوات المسلحة الأردنية




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