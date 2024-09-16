التمويل يصل لـ100 مليون جنيه.. تفاصيل تعاون "المتحدة والتعليم العالى" لاكتشاف المبتكرين ببرنامج GEN Z

محمد صبحى

كشفت الشركة المتحدة عن تفاصيل التعاون مع وزارة التعليم العالى، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالوزارة، فى برنامج "جين زى" وهو أكبر مسابقة بين طلاب جامعات مصر فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بتمويل ودعم يصل لـ 100 مليون جنيه، ويذاع البرنامج عبر قناة dmc .

وتناول فيديو البرنامج مداخلات للطلاب المشاركين فى المسابقة، وتضم إقاليم الجامعات فى الأسكندرية والقناة وإقليم الدلتا وإقليم شمال ووسط الصعيد والمقام فى جامعة النهضة ببنى سويف، وإقليم القاهرة الكبرى ويقام بجامعة حلوان.

وكان الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أكد أن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة تمثل منصة مثالية للطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لعرض أفكارهم الابتكارية، التي يرغبون في تطويرها إلى نماذج عمل حقيقية، وإنشاء شركات ناشئة، مشيرًا إلى أن مرحلة التصفيات الإقليمية تشمل الأقاليم السبعة الجغرافية لمصر للتصعيد للمعسكر الختامي المؤهل للبرنامج التليفزيوني Gen-z

فعلى مستوى إقليم القاهرة الكبرى يتنافس ٦٦ فريقًا من 24 جامعة (القاهرة، عين شمس، الأزهر، حلوان، بنها، النيل الأهلية، مدينة زويل، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، هليوبوليس، الألمانية، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، الجيزة الجديدة، هيرتفوردشاير، البريطانية، بدر، مصر للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، القاهرة الجديدة التكنولوجية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، معهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا، أكاديمية الشروق، الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام ب 6 أكتوبر، المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم).

وفي إقليم الإسكندرية يتنافس 27 فريقًا من ٧ جامعات (الإسكندرية، فاروس، الأكاديمية العربية للنقل البحري، برج العرب التكنولوجية، دمنهور ، العلمين الدولية، مطروح)، وفي إقليم الدلتا يتنافس ٤٠ فريقًا من ١٢ جامعة ومعهدًا (المنصورة، المنصورة الجديدة، كفر الشيخ، دمياط، طنطا، المنوفية، سمنود التكنولوجية، حورس، الدلتا التكنولوجيا بقويسنا، مدينة السادات، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة، معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا).

وفي إقليم القناة يتنافس ٢٩ فريقًا من ٨ جامعات (قناة السويس، العريش، السويس، الزقازيق، بورسعيد، شرق بورسعيد التكنولوجية، الجلالة، سيناء)، ومن إقليم شمال الصعيد تتنافس ٦ فرق من ٤ جامعات (بني سويف، المنيا، الفيوم، المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف)، ومن إقليم وسط الصعيد يتنافس ١٢ فريقًا من ٤ جامعات (أسيوط، الوادي الجديد، بدر بأسيوط، سفنكس).

ومن إقليم جنوب الصعيد ١٧ فريقًا من ٥ جامعات (جنوب الوادي، طيبة التكنولوجية، أسوان، سوهاج، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان)

وتشمل مزايا المشاركة في مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة التصعيد للمعسكر الختامي على مستوى الجمهورية للمشاركة في برنامج GenZ التلفزيوني، والحصول على التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة، وتمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه، وتقديم خدمات قيمتها 500 ألف جنيه، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز مجهودات الفرق إعلاميًّا.