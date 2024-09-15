اليوم السابع
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عمرو الفقي: الشركة المتحدة تنتج 60% من المسلسلات المصرية

الأحد، 15 سبتمبر 2024 10:53 م
عمرو الفقي: الشركة المتحدة تنتج 60% من المسلسلات المصرية عمرو الفقى
كتب الأمير نصرى

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أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة لديها مكتبة من المحتوى وهي مكتبة ضخمة تتضمَّن العديد من الأعمال الفنية.

وتابع «الفقي»، خلال كلمته بمؤتمر البث الفضائي الدولي «IBC» أذاعته قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد: «ننتج 60% من المسلسلات المصرية و45% من المحتوى السينمائي في مصر».

وشدد على أنه على مدار الـ8 أعوام الماضية تم تغطية العديد من المجالات، مضيفًا: «لدينا مركزية فيما يتعلق الأمر بالرؤية، لكن لدينا لا مركزية عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ على أرض الواقع».


 







عمرو الفقي

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

المتحده

مؤتمر Ibc الدولي




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