إصابة 8 أشخاص في قصف أوكراني على مركز مقاطعة بيلجورود الروسية

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أصيب 8 أشخاص بجروح أحدهم بحالة حرجة في حصيلة أولية، اليوم /الاثنين/، جراء قصف أوكراني صباح اليوم على مركز مقاطعة بيلجورود الروسية.

وقال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف - عبر منشورعلى قناته بتطبيق "تليجرام" - إنه حَسَبَ البيانات الأولية، فقد أصيب 8 مدنيين بجروح، مشيرا إلى أن أحد الضحايا في حالة حرجة والبقية إصاباتهم متوسطة، وقامت خدمة سيارات الإسعاف بإيصال الجرحى إلى المؤسسات الطبية في بيلجورود، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) .

وبحسب الوكالة، تستهدف القوات المسلحة الأوكرانية المنشآت المدنية الروسية والمدنيين في المقاطعات الروسية الحدودية.