إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة الدراجات النارية بحدائق القبة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل السلك، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بالقاء قبض ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة على عاطل، خصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل السلك، حيث تم ضبطه أثناء قيامه بمحاولة بيع دراجة نارية لعميله "سئ النية"، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامها بسرقة الدراجات النارية وبيعها، حيث كشف المتهم الأول أنه اتخذ من دائرة قسم شرطة حدائق القبة مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، بتخصيص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن والمحال التجارية، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت باشرت التحقيق، وأمرت باحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.