وضع اللمسات الأخيرة لمركز طب أسرة مسجد وصيف بالغربية ضمن "حياة كريمة".. صور

الغربية - مصطفى عادل

مشروعات تلو الأخرى تخرج للنور والبعض الآخر يوشك على الانتهاء، لخدمة أبناء 54 قرية و82 تابعا بإجمالي 453 ألفا و315 نسمة بمركز زفتى.

وحققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إنجازات في كافة القطاعات الخدمية من بينها قطاع الصحة بانشاء وحدات صحية ووحدات طب أسرة إنشاء جديد، وتزويدها بتجهيزات طبية حديثة لخدمة المواطنين المترددين عليها، ومن بين تلك المشروعات التي اقتربت من الظهور للنور هو مشروع وحدة طب أسرة مسجد وصيف، والذي بلغت نسبة تنفيذه 92% حتي الآن، وتواصل الجهة المنفذة اعمالها لانهاء المشروع تمهيدا لدخول الخدمة.

وكشف اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن مشروع وحدة طب أسرة مسجد وصيف، يأتى ضمن مشروعات القطاع الصحي التي تنفذ ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحا أن المشروع يشهد تنفيذ الأعمال النهائية من تشطيبات الكهرباء وتجارب تشغيل للأنظمة التخصصية، الذي يتم تنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الاوسط على نظام التأمين الصحي الشامل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار إلى أن الوحدة ستقدم خدمات طبية مميزة لأهالي قرى الوحدة المحلية والعزب التابعة لها، مبينا أن نسبة التنفيذ وصلت لـ 92%، حيث تجرى حاليا أعمال مراجعة أعمال الكهرباء وتشغيل الأنظمة التخصصية، وتشطيبات الدهانات ليكون جاهزا لبدء معاينات الاستلام الابتدائي خلال الأيام القادمة.

وأضاف " الجندى" أنه تم حتى الآن تنفيذ 1000 مشروع داخل 54 قرية و 88 تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.

من جانبه، قال علي السيد من أبناء قرية مسجد وصيف، بأن مبادرة حياة كريمة استطاعت أن تحقق احلامهم التي كانوا ينتظرونها منذ سنوات طويلة، من مشروعات صحية وخدمية مختلفة، اظهرت القرية بصورة أفضل.

وأضاف أنهم يترقبون بشدة الانتهاء من مشروع وحدة طب الأسرة للحصول على الخدمات الطبية من تنظيم الأسرة والكشف الطبي والاشعات وكشف الأسنان وغيرها من الخدمات التي كانوا يضطرون للذهاب لمستشفي زفتي للحصول عليها، موضحاً أن الوحدة تقام على احدث النظم، أن إنشاء الوحدة على نظام التأمين الصحي الشامل، سيجعل الخدمات الطبية تقدم بصورة أفضل وبصورة أكبر مثلما تقدم في المستشفيات المركزية، مقدما الشكر للقيادة السياسية على تلك المبادرة الهامة التي حولت الحياة في الريف للأفضل.



جانب من مركز طب الأسرة (5)



جانب من مركز طب الأسرة (4)



جانب من مركز طب الأسرة (3)



جانب من مركز طب الأسرة (2)