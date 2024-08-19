محافظ أسوان: محطة معالجة صرف بنبان تخدم 150 ألف نسمة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

واصل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" داخل مركز ومدينة دراو، والتى تأتى ضمن المرحلة الثانية، ليستفاد منها نحو 150 ألف نسمة داخل 4 قرى.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية بنبان غرب النيل، موضحا أنه سيتم التواصل مع وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم لنقل تبعية موقع محطة رفع الرقبة الشرقية من الرى للمشروع لسرعة الإنتهاء منه فى أقرب وقت ممكن لما سيحققه من عوائد إيجابية كبيرة لخدمة أهالى بنبان بحرى وقبلى والرقبة والمنصورية، والقضاء على معاناتهم المتراكمة منذ سنوات

واستمع المحافظ لشرح تفصيلى عن مكونات المشروع من المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان حيث تصل طاقة المشروع لـ 10/7 ألف م3/ يوم، وبتكلفة 450 مليون جنيه، وبنسب تنفيذ تتراوح ما بين 25 ٪ إلى 80 ٪ لمحطات الرفع وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد لخدمة أكثر من 50 ألف نسمة.

وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان بعض الشوارع والمناطق بقرية بنبان للوقوف على شكوى الأهالى من وجود نشع للمياه بها، مؤكداً أنه سيتم القضاء بشكل كامل على أى مشاكل من هذه النوعية فور الانتهاء من مشروع الصرف الصحى، والذى سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة للإسراع بمعدلات تنفيذه على الوجه الأكمل.



محافظ أسوان يتفقد موقع محطة الصرف