وزارة الصحة تحدد سعر الكشف المنزلى لمنتفعى التأمين الصحى بـ1500 جنيه

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن هيئة التأمين الصحى حددت سعر مقابل خدمة الكشف الطبي المنزلي عند الطلب، للمنتفعين أو غير المنتفعين من التأمين الصحي بـ1500 جنيه.

ويأتي ذلك في ضوء تعظيم وتحسين العمل على محور بناء الإنسان، وزيادة حوكمة الخدمات المقدمة للمرضى.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن سعر الكشف المنزلي عند الطلب، تقدر تكلفة الكلية المباشرة أو غير المباشرة للزيارة المنزلية للمنتفعين أو غير المنتفعين بالتأمين الصحي بمبلغ 1500 جنيه، حيث يتم توفير طبيب استشارى ومساعد وسيارة بالأجهزة الخاصة بالكشف للمريض لمناظرته.

وبحسب وزارة الصحة فقد خصصت هيئة التأمين الصحية نسبة 30% مقابل إيراد حكمي من إجمالي الزيارة بقيمة مالية 346 جنيها، فضلا عن تخصيص الباقي مقابلا لأعباء مباشرين وصافي إيراد قابل للتوزيع.

وحددت هيئة التأمين الصحي أيضا مقابل أعباء المباشرين من الأطباء التمريض والسائق، وحددت الهيئة أجور العاملين حسب درجة التخصص ووفقا للدرجة الوظيفية، فإجمالي أجر الممارس العام 650 جنيها، والأخصائي 775 جنيها، والاستشاري 925 جنيها.

وأشارت هيئة التأمين الصحي إلى أن احتساب قيمة ما يتقاضاه المباشرين من أجر بنسبة 70% من قيمة الأجر المحدد لكل مباشر، على أن تضاف نسبة الـ 30% المتبقية إلى الصافي القابل للتوزيع.