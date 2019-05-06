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الصحة: توفير خدمة انتقال سيارات الرعاية المتقدمة للكشف المنزلى على المرضى

الإثنين، 06 مايو 2019 09:00 ص
الصحة: توفير خدمة انتقال سيارات الرعاية المتقدمة للكشف المنزلى على المرضى الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تتيح من خلال هيئة الإسعاف إمكانية طلب سيارة الرعاية المتقدمة للكشف المنزلى خاصة فى الحالات الطارئة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه فى حالة طلب سيارة الإسعاف يمكن الاتصال على الرقم المجانى 123 الخاص بالإسعاف وطلب الخدمة وتحديد نوعية الذى سيحصل عليها سواء أكان رجل أو سيدة والتاريخ المرضى للمريض ورقم التليفون الذى يمكن التواصل من خلاله .

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة متوفرة وتستخدم للمرضى الذين لا يستطيعون النزول للكشف خاصة كبار السن، وتابع: الخدمات مجانية ويحصل عليها المريض بجودة عالية والإسعاف لديها تجهيزات كاملة تستطيع الدخول للأماكن ذات الطبيعة الخاصة.


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